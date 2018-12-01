София Ротару отказалась от участия в «Песне года» из-за военного положения

Сегодня в спорткомплексе «Олимпийский» пройдет музыкальная премия «Песня года». Среди участников была заявлена София Ротару, но ее представитель сообщил, что певица выступать не будет.

Ее выступление было отменено в тот же день, когда Украина объявила о введении военного положения. Чтобы не накаливать ситуацию и не провоцировать радикально настроенных жителей Украины (у Ротару украинское гражданство), София Михайловна приняла решение в этом году отменить посещение России, сообщает «Комсомольская правда».