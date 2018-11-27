Музыкант Борис Гребенщиков празднует юбилей

Известный российский музыкант, участник группы "Аквариум" Борис Гребенщиков сегодня празднует юбилей. Поздравления артисту во вторник, 27 ноября, направил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава государства отметил особый творческий путь Гребенщикова, который во время своей карьеры следовал исключительно собственным принципам и художественным идеям. По словам Путина, артист, которому сегодня исполняется 65 лет, создал целый мир, который наполнен хорошей музыкой и прекрасными стихами, передает РИА "Новости".

Подчеркивается, что произведения Бориса Гребенщикова находят отклик в душах миллионов людей в разных странах. Путин также пожелал Гребенщикову здоровья, новых планов и неиссякаемого вдохновения.