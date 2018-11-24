Как Максим Аверин портрет Людмилы Гурченко украл

Телевизионному сериалу "Глухарь" исполнилось 10 лет. У журналистов в юбилей популярной эпопеи о работе сотрудников отдела милиции возник вопрос о том, насколько часто актеры сами преступали закон.

Максим Аверин рассказал, как добыл портрет любимой Люси Гурченко, который висит у него на стене в кабинете. Во время съемок фильма "Марковна. Перезагрузка" он его украл, настолько сильное впечатление изображение знаменитой актрисы произвело на Максима.

Аверин надеется, что "реквизиторы не обиделись и не держат на меня зуб", цитирует актера "СтарХит".