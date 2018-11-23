Суд для писателей, продолжающих классические произведения, - читательский спрос

В эксклюзивном интервью "Аргументам недели" известный писатель и журналист Денис Драгунский, прототип художественного персонажа своего прославленного отца Виктора Драгунского, признаёт право писателей продолжать классические шедевры, но...



"Я не оспариваю право писателей продолжать классические произведения. Когда-то с интересом взял с прилавка книгу «Пьер и Наташа» (думаю, вы догадываетесь, продолжением чего является книга с таким названием) и, полистав, был предсказуемо разочарован. Суд для таких продолжений только один – читательский спрос. Если книга имеет успех, сопоставимый с успехом оригинала (даже со скидкой на современные тиражи), тогда, как говорится, пусть будет. А если нет, то возникает мысль о коммерческой мотивации продолжателя", - говорит писатель.



Что касается вопроса, где новые детские писатели и детские произведения, Драгунский справедливо заметил: " Плеяда советских детских писателей, начиная от Гайдара и заканчивая, пожалуй, Алексиным, включая Кассиля, Драгунского, Носова, Крапивина и ряд других имён, – вся эта плеяда принадлежала к одной культуре – культуре печатной книги, железной дороги, традиционной почты, стационарного телефона на стене в прихожей. А сейчас на дворе совсем другая эпоха – цифровая. Интернет, соцсети, мобильники, видеосвязь. Чтобы случилась детская литература, созвучная современным реалиям, её должен написать человек, который вырос в этой эпохе. Авторы будущей детской литературы сейчас – дети. Может быть, подростки. Лет через 20–30 появится литература нового социального информационно-технологического контекста".



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