Путин поздравил Николая Добронравова с 90-летием

Президент России Владимир Путин поздравил поэта, лауреата Государственной премии СССР Николая Добронравова с 90-летием. Поздравительная телеграмма была опубликована сегодня на сайте Кремля.

Президент отметил, что благодаря своему творчеству Добронравов снискал "поистине всенародную любовь". Глава российского государства пожелал поэту здоровья, бодрости духа и неисчерпаемого вдохновения.

Главные песни своей жизни Николай Добронравов создал вместе с легендарным композитором Александрой Пахмутовой, его музой и спутницей жизни: "Столько лет - одно целое: музыка и стихи", - сказал о них однажды Леонид Якубович.