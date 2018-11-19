В Берлине к 200-летию Петипа реконструировали «Баядерку»

Два выдающихся русских хореографа - Мариуса Петипа из XIX века и наш современник Алексей Ратманский вернули Берлинский государственный балет на международную балетную арену. И помогла им в этом реконструированная «Баядерка» - балетный «монстр» и шедевр в одном флаконе.

Два выдающихся русских хореографа - Мариуса Петипа из XIX века и наш современник Алексей Ратманский вернули Берлинский государственный балет на международную балетную арену. И помогла им в этом реконструированная «Баядерка» - балетный «монстр» и шедевр в одном флаконе.

Алексей Ратманский уже несколько лет очищает балеты Мариуса Петипа от наслоений и стремится в своей работе приблизиться к подлиннику. "Баядерка" заслуженно входит в список шедевров мирового балета. Гарвардские архивы позволили хореографу докопаться до истины и реконструировать балетную классику в авторском восприятии.

Пятнадцать лет назад "Баядерку" восстанавливали Сергей Вихарев и Павел Гершензон в Мариинском театре. Для них было важно восстановить гигантскую структуры классического балетного спектакля. Ратманского интересует декоративная эстетика Петипа. В этом ему помог прекрасный художник по костюмам Жером Каплан. Главное для Ратманского-хореографа, понять, как мыслил великий Петипа и танцовщики. В каждой сцене современный хореограф улавливает силуэт балерин Петипа и придает им динамику и подвижность.

Это отчетливо видно на сцене, когда берлинские танцовщики с Полиной Семионовой - Никией сглаживают свои эмоции и точно следуют указаниям хореографов-постановщиков. А их два - ассистентом хореографа выступила супруга хореографа, Татьяна Ратманская. И это отрадно! Ведь работа продлена колоссальная и титаническая.













На фото: Иоланда Корреа, Алексей Орленко, Полина Семионова, Алехандро Вирейес

Но на сегодняшний день берлинский балет технически еще не готов к таким глобальным классическим проекта. Нужно время, опыт и постоянная работа, чтобы не только приглашенные солисты, но и кордебалет были способны выдержать классического «монстра» и танцевальный марафон.

Для берлинского балета "Баядерка" - это прежде всего аванс и смотрины, которые позволят берлинцам постепенно войти в топ-лист. Стратегия была выбрана правильная. После скандального увольнения Владимира Малахова, создавшего берлинский балет с нуля, есть надежда, что творческий тандем руководителей Йоханнеса Оймана и Саши Вальц выведет берлинский балет на новый уровень. Во всяком случае, продолжительная овация зрителей, выдержавших четыре акта с одним антрактом, внушает оптимизм в будущее коллектива, радость и восхищение за проделанную работу.

И, самое главное, есть надежда что творческий союз Мариуса Петипа и Алексея Ратманского будет продолжен, несмотря на то что Петипа родился 200 лет назад, а Ратманскому всего лишь 50. Не в возрасте дело!