Стало известно, когда и где будет похоронен Евгений Осин

В понедельник продюсер Андрей Разин назвал время и место прощания с известным артистом Евгением Осиным. В минувшую субботу, 17 ноября, стало известно, что музыкант ушел из жизни в возрасте 54 лет.

Разин отметил, что прощание с Осиным пройдет во вторник в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Траурное мероприятие начнется примерно в 13.00, однако точное время пока не сообщается, поскольку свидетельство о смерти мужчины еще не получено, передает РИА "Новости".

Напомним, в августе текущего года появилась информация о том, что Евгений Осин был помещен в реабилитационный центр. Певца лечили от алкогольной зависимости.