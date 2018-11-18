«Золотой глобус» Мэрилин Монро ушел с молотка за рекордную стоимость
18 ноября 2018, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]
Награда "Золотой глобус", присужденная знаменитой Мэрилин Монро в 1961 году, продана на аукционе в США за сумму, явившуюся самой крупной выручкой, полученной за экземпляр данной награды.
Кинопремию легендарной актрисы продали на аукционе Julien's Auctions за 250 тысяч долларов. Также ушел с молотка ее черный автомобиль Ford Thunderbird 1956 года выпуска. Кабриолет купили за 490 тысяч долларов.
Кроме того, был продан экземпляр первого выпуска Playboy с Монро на обложке и автографом основателя журнала Хью Хефнера (32 тысячи долларов) и водительские права актрисы (10 тысяч долларов), пишет Fox News.
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