«Золотой глобус» Мэрилин Монро ушел с молотка за рекордную стоимость

Награда "Золотой глобус", присужденная знаменитой Мэрилин Монро в 1961 году, продана на аукционе в США за сумму, явившуюся самой крупной выручкой, полученной за экземпляр данной награды.

Кинопремию легендарной актрисы продали на аукционе Julien's Auctions за 250 тысяч долларов. Также ушел с молотка ее черный автомобиль Ford Thunderbird 1956 года выпуска. Кабриолет купили за 490 тысяч долларов.

Кроме того, был продан экземпляр первого выпуска Playboy с Монро на обложке и автографом основателя журнала Хью Хефнера (32 тысячи долларов) и водительские права актрисы (10 тысяч долларов), пишет Fox News.