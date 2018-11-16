Композитор Раймонд Паулс сообщил, что его семья больше не живет в Латвии

Известный композитор Раймонд Паулс в пятницу заявил, что его семья больше не живет в Латвии. По словам музыканта его родственники переехали за границу, как и многие другие жители республики.

Раймонд Паулс подчеркнул, что тенденция покидать Латвию существует среди обеспеченных граждан страны. Нормальной практикой является отправление своих детей за границу на учебу. Композитор также отметил, что его дочь замужем за иностранцем, а обе внучки учились в международных школах, передает РИА "Новости".

Согласно последней информации Центрального статистического управления, каждый день около 60 граждан Латвии отправляются на ПМЖ за рубеж.