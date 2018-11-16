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CONCORD ORCHESTRA: магия настоящего рока
16 ноября 2018, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]
Первый в мире танцующий симфонический оркестр в осеннем гастрольном туре представит уникальное мистическое шоу: «Симфонические РОК-ХИТЫ. «Крылья грифона». Состоится оно 5 декабря в Москве на сцене Крокус Сити Холл.
Успей загадать желание
Символом нового шоу стал грифон - мифическое существо, управляющее стихиями, исполняющее самые искренние желания. Музыканты CONCORD ORCHESTRA, создавая на сцене образы грифонов, вовлекут зрителей в мир магии, любви и подлинной страсти.
Шоу поразит самых требовательных зрителей своим масштабом, яркостью красок, оригинальными видео-инсталяциями, сложными хореографическими постановками, эксклюзивными сценическими костюмами, потрясающе мощным звуком.
Пророчество Кена Хенсли
Величайший британский рок-музыкант, основатель и автор лучших песен знаменитой группы «URIAH HEEP» на совместном концерте с CONCORD ORCHESTRA, в апреле 2018 года, предрек музыкантам грандиозный успех в новом проекте, каким-то образом, связанным с мистикой.
В октябре 2018 года его пророчество начало сбываться. Магическая волна рока в симфоническом звучании прокатится по 55 российским городам. Музыканты CONCORD ORCHESTRA будут исполнять партии наизусть, танцевать, импровизировать, придавая особый драйв классическим рок-композициям. В исполнении скрипок, альтов, виолончелей, контрабаса, барабанов прозвучат супер-хиты знаменитых рок-групп Metallica, Linkin Park, Rammstein, Scorpions, Nirvana, Aerosmith, Depeche Mode, Queen, Dire Straits, Guns N' Roses.
У мечты есть крылья
Дирижёр оркестра Fabio Pirola родом из Италии, он получил блестящее музыкальное образование в Америке и Италии, затем прошел стажировку в России. В Санкт-Петербурге Fabio впервые услышал настоящий рок и стал его фанатом. У него появилась цель – создание проекта, соединяющего классический рок и симфоническую музыку. В 2016 году он создал команду из талантливых, высокопрофессиональных российских и европейских музыкантов и возглавил проект: CONCORD ORCHESTRA. В творческом багаже оркестра: более 300 концертов на культовых площадках России, три популярных шоу, гастрольные туры по 150 российским городам.
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