CONCORD ORCHESTRA: магия настоящего рока

Первый в мире танцующий симфонический оркестр в осеннем гастрольном туре представит уникальное мистическое шоу: «Симфонические РОК-ХИТЫ. «Крылья грифона». Состоится оно 5 декабря в Москве на сцене Крокус Сити Холл.

Успей загадать желание

Символом нового шоу стал грифон - мифическое существо, управляющее стихиями, исполняющее самые искренние желания. Музыканты CONCORD ORCHESTRA, создавая на сцене образы грифонов, вовлекут зрителей в мир магии, любви и подлинной страсти.

Шоу поразит самых требовательных зрителей своим масштабом, яркостью красок, оригинальными видео-инсталяциями, сложными хореографическими постановками, эксклюзивными сценическими костюмами, потрясающе мощным звуком.

Пророчество Кена Хенсли

Величайший британский рок-музыкант, основатель и автор лучших песен знаменитой группы «URIAH HEEP» на совместном концерте с CONCORD ORCHESTRA, в апреле 2018 года, предрек музыкантам грандиозный успех в новом проекте, каким-то образом, связанным с мистикой.