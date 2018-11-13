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Юные кировчане стали гостями «Музыкальной гостиной Гринландии»

13 ноября 2018, 10:12 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

Очередная творческая встреча прошла в библиотеке имени Грина 9 ноября.

Несколько лет назад при поддержке Всероссийского фестиваля «Гринландия», организатором и идейным вдохновителем которого является депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчук, на базе библиотеки им. А. С. Пушкина открылся клуб авторской песни. В третье воскресение месяца в уютном зале собираются настоящие ценители хорошей музыки.

- Мы хотели таким образом помочь авторам и исполнителям подготовиться к фестивалю «Гринландия», - рассказывает руководитель клуба, член жюри фестиваля Наталья Мазеева. - Очень быстро наш клуб приобрел любовь и популярность как у профессионалов, так и у любителей.

Вместе со взрослыми на встречи клуба начали приходить и дети. Одни хотели получить объективную оценку своих творческих способностей, другие получить консультацию.

- Но детям в присутствии взрослых было очень сложно раскрыться, - отмечает Наталья Мазеева. - Они очень стеснялись.

Организаторы понимали, чтобы дать возможность раскрыться юным талантам, необходимо организовать детский клуб. Инициативу поддержала Кировская областная библиотека для детей и юношества имени А. С. Грина.

- Музыкальная гостиная начала работать в нашей библиотеке с января этого года, - рассказывает заведующая отделом литературы по искусству Наталья Леухина. - К нам традиционно приходят и постоянные читатели, и классы, и семьи, и в этом, несомненно, большой плюс подобных мероприятий.

В этот раз гостями «Музыкальной гостиной Гринландии» стали ученики 7-а класса школы №32. «Осень, ражая подружка», так звучала тема творческой встречи. Ребята с удовольствием вместе с Натальей Мазеевой пели песни об этом времени года: «Кленовый лист» Николая Караченцева, «Осень» Юрия Шевчука, «Вальс-бостон» Александра Розенбаума и многие другие осенние композиции.

- В нашем детстве мы часто ходили в походы, сидели у костра и пели песни, - отмечает Наталья Валерьевна. - Нам очень хотелось, чтобы и у современных детей была такая возможность. Кроме пения мы разговариваем с детьми, обсуждаем, с чем у них ассоциируется осень, спрашиваем, какую музыку любят они. Ну а чтобы ребята отдохнули, играем в игры. Так что гости нашей гостиной всегда уходят в хорошем настроении.

Примечательно, что многие гости приходят со своими гитарами, хором подпевают знакомые песни. Встречи в музыкальной гостиной всегда проходят по- домашнему в небольшом зале, в атмосфере теплоты и душевности.

- Главная задача фестиваля «Гринландия» – открывать новые таланты и давать дорогу молодым! — отметил Олег Валенчук. - Я уверен, что для многих участие в музыкальной гостиной — это лишь начало пути. Возможно, для кого-то это станет отправной точкой в профессию. За вами будущее нашей страны! И если я вижу, что у меня есть хоть малейшая возможность помочь вам открыть дорогу в жизнь, я с радостью это делаю. Вместе мы сделаем нашу Россию еще мощнее.

«Музыкальная гостиная Гринландии» ждет юных гостей раз в месяц. Информацию о времени проведения и теме встречи можно найти на сайте Кировской областной библиотеки для детей и юношества имени А. С. Грина или позвонив по телефону: 22-32-35.

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