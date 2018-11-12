У актрисы Марии Голубкиной, дочери звёздной пары Ларисы Голубкиной и Андрея Миронова, сильный характер. Она не позволяет себя обижать, не прогибается. Но при этом может что-то потерпеть, но ведёт себя так как хочет. Может себе позволить.



В интервью "Аргументам недели" актриса сама дала определение женскому характеру: "Настоящий женский характер – это прикидываться слабой, но быть при этом сукой. И я могу вам сказать, что я не сука и не прикидываюсь слабой. Выхожу из рамок стереотипа, веду себя так, как я хочу. Без оглядки на то, что я кому-то что-то должна".



У Марии нет обидчиков, потому что обидеть её невозможно, можно только оскорбить. "Если мне что-то не нравится, то скажу сразу: «Знаешь, чувак, мне это

неприятно, ещё одно слово, и ты будешь собирать свои зубы у зубного». Мужчины заранее чувствуют, что со мной шалить не надо. Если пытаются соврать, то им

самим становится неудобно. И я тоже с мужчинами не играю. Так и говорю: «Эй, я всё вижу и знаю, давай не будем тратить время на эти игрища, мол, я такая слабая и идиотка».



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