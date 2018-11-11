Любимые женщины вспомнили Михаила Задорнова

Писателя-сатирика Михаила Задорнова не стало 9 ноября 2017 года. Он умер в возрасте 69 лет от рака. Самые близкие женщины Задорнова - дочь, вдова, сестра и первая жена собрались вспоминить его в день годовщины в программе "Сегодня вечером".

Максим Галкин собрала в одной студии Людмилу Николаевну Задорнову - сестру, Алену Задорнову - дочь, вдову Елену Бомбину, и первую жену - филолога Велту Задорнова.

Велта Задорнова рассказала, что была знакома с Михаилом Николаевичем всю жизнь. Они родились в одном роддоме с разницей в пять дней, учились в одном классе. По признанию первой жены сатирика, они начали дружить с 8 класса. Потом Михаил уехал в Москву, поступил в МАИ. И Велта училась в Москве. Однажды на праздничные дни они приехали на родину в Латвию, встретились и больше не расставались.

Елена Бомбина в 1990 году родила Задорнову дочь. Алена - единственная дочь писателя. После развода с первой женой Задорнов официально женился на Бомбиной. Но сохранил дружеские отношения и с бывшей супругой. Велта Задорнова преподает в МГУ. Сестра Михаила Николаевича Мила рассказала, как заботился обо всех Задорнов. А когда Михаил Задорнов тяжело заболел, его окружили заботой и внимание и Велта, и две Елены, и Мила.

После ухода из жизни Задорнова его женщины живут воспоминаниями о нем. Продолжают начатые им дела.

Михаил Задорнов похоронен в Латвии.