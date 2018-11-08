В Литве умер актер из фильмов «Зимняя вишня» и «Выше Радуги»

В Литве умер советский и литовский актер Арунас Сторпирштис. О смерти Арунаса Сторпирштиса сообщил

его брат младший Гедиминас. Актеру было 68 лет. Он скончался после продолжительной болезни 6 ноября, - сообщает teleprogramma.pro.

«Он болел, но работал до последнего дня — еще вчера озвучил фильм. Он не лежал в постели, ушел из жизни достойно», — рассказал Гедиминас Сторпирштис.

Арунас Сторпирштис родился в Вильнюсе в сентябре 1950 года. Он окончил консерваторию в Литве и окончании стал служить в Молодежный театр Литвы.

Арунас Сторпирштис исполнял роли в постановках «Любовь и смерть в Вероне», «Питер Пэн», «Девушка и дракон», «Ивонна, принцесса Бургундская». Позднее он работал в Большом театре Литвы.

В кино Арунас играл роли второго плана. В его фильмографии значится около 30 проектов: «Выше радуги», «Зимняя вишня», «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры 30 лет спустя». В числе последних работ Сторпирштиса — фильм Анны Меликян «Звезда», где он исполнил роль врача. В последние годы жизни актер работал на телевидении.