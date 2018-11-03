Чудотворную икону «Умиление» доставили в Москву

В Москву доставили чудотворную Псково-Печерскую икону Божией Матери «Умиление», написанную в начале XVI века. Ее специально доставили в столицу ко Дню народного единства. С молебном она установлена у входа в Манеж.

Икона станет самым важным и древним экспонатом выставки «Сокровища музеев России», которая будет проходить с Манеже с 4 по 25 ноября.

Псково-Печерская икона Божией Матери «Умиление» была, по преданию, написана в 1521 году иеромонахом Арсением с Владимирской иконы Божией Матери. Она украшена жемчугами, алмазами, изумрудами и аметистами. Икона известна своей целительной силой и считается защитницей границ России. Говорят, она возвращает незрячим зрение.