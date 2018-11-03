Умер народный артист России Олег Лавров

3 ноября умер народный артист России, главный режиссёр Кимрского театра драмы и комедии Олег Лавров. В октябре Лаврову исполнилось 70 лет. Практически вся творческая карьера народного артиста была связана с Тверской областью.

Прощание с Олегом Лавровым состоится в понедельник, 5 ноября, в Кимрском драмтеатре. Похоронят артиста на кладбище в Кимрах.

Издание Tverigrad.ru сообщает, что у Олега Лаврова был диагностирован сахарный диабет. Несколько дней назад главный режиссер Кимрского театра драмы и комедии впал в кому. Спасти его врачам не удалось.

Вся жизнь Олега Лаврова была связана с театром. Он родился в актерской семье в октябре 1948 года в Кимрах. В школьные годы занимался в драмкружке, затем во Дворце культуры при обувной фабрике.

После окончания школы учился на режиссерском факультете в Московском институте культуры и начал служить в областном театре драмы Москвы. Но вернулся на родину - в Кимры.