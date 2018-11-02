В сети в пятницу, 2 ноября, появилось первая официальная фотография со съемок финального сезона "Игры престолов". На снимке запечатлены главные герои телесериала Джон Сноу и Дейнерис Таргариен.

Кадр сегодня утром опубликовало издание Entertainment Weekly. Исполнительный продюсер сериала Брайан Когман заявил, что в последнем сезоне все персонажи вновь соберутся вместе, чтобы "дать отпор общему врагу". Подчеркивается, что поклонников "Игры престолов" ожидает весьма эмоциональное зрелище.

Напомним, сериал снимают с 2011 года. Выход восьмого и заключительного сезона на экраны запланирован на первую половину 2019 года.