Опубликовано первое фото со съемок финального сезона "Игры престолов"
2 ноября 2018, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]
В сети в пятницу, 2 ноября, появилось первая официальная фотография со съемок финального сезона "Игры престолов". На снимке запечатлены главные герои телесериала Джон Сноу и Дейнерис Таргариен.
Кадр сегодня утром опубликовало издание Entertainment Weekly. Исполнительный продюсер сериала Брайан Когман заявил, что в последнем сезоне все персонажи вновь соберутся вместе, чтобы "дать отпор общему врагу". Подчеркивается, что поклонников "Игры престолов" ожидает весьма эмоциональное зрелище.
Напомним, сериал снимают с 2011 года. Выход восьмого и заключительного сезона на экраны запланирован на первую половину 2019 года.
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