Известный композитор Владимир Бородин погиб в ДТП в Подмосковье. Как сообщил его соавтор, поэт Николай Бирюков, авария произошла 28 октября. Владимиру Бородину было 52 года.

Композитор ехал в Солнечногорск с сыном и невесткой, когда в их в автомобиль врезался грузовик. Бородин умер в отделении реанимации, сын композитора и невестка находятся в тяжелом состоянии в больнице. Им требуется помощь.

Владимир Бородин будет похоронен на кладбище в городе Домодедово. Дату и время похорон скажут позднее.

Среди исполнителей песен Бородина Кристина Орбакайте, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Алексей Глызин и другие.