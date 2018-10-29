Вдова Караченцова: он просил поклонников не плакать
29 октября 2018, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]
Вдова легендарного актера Николая Караченцова в понедельник, 29 октября, заявила, что ее муж просил поклонников не плакать. Людмила Поргина подчеркнула, что артист уходил из жизни легко и свободно.
Женщина поблагодарила Николая Петровича за то, что провела с ним 45 лет своей жизни. Поргина добавила, что не знала человека лучше, передает РИА "Новости".
Сегодня с Николаем Караченцовым прощаются в театре "Ленком". У гроба артиста собралась вся его семья. На траурное мероприятие прибыли многочисленные друзья и поклонники актера, которые захотели проводить его в последний путь.
Напомним, Караченцов ушел из жизни 26 октября, не дожив до своего 74 дня рождения один день.
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