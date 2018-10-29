Вдова Караченцова: он просил поклонников не плакать

Вдова легендарного актера Николая Караченцова в понедельник, 29 октября, заявила, что ее муж просил поклонников не плакать. Людмила Поргина подчеркнула, что артист уходил из жизни легко и свободно.

Женщина поблагодарила Николая Петровича за то, что провела с ним 45 лет своей жизни. Поргина добавила, что не знала человека лучше, передает РИА "Новости".

Сегодня с Николаем Караченцовым прощаются в театре "Ленком". У гроба артиста собралась вся его семья. На траурное мероприятие прибыли многочисленные друзья и поклонники актера, которые захотели проводить его в последний путь.

Напомним, Караченцов ушел из жизни 26 октября, не дожив до своего 74 дня рождения один день.