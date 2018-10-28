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Умерла актриса и телеведущая Марина Ливанова
28 октября 2018, 22:52 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса и телеведущая, одна из основателей нижегородского радио "Рандеву" Марина Ливанова (Либакова) скончалась в возрасте 67 лет в Москве. Об этом сообщили друзья и коллеги актрисы.
Актриса умерла сегодня ранним утром. Марина Ливанрова долго и тяжело болела. Зрители ее помнят по фильмам фильмах "Аляска Кид", "Враг народа — Бухарин", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Дуэнья" и других. В 1997 году ей было присуждено звание лучшей ведущей России.
В начале 2000 годов Ливанова начала преподавать в Театральном институте имени Щукина, а также в МГУ имени Ломоносова и НИУ ВШЭ, где вела авторские курсы сценической речи и этикета.
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