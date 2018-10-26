СМИ рассказали о последних словах Караченцова
26 октября 2018, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в пятницу, 26 октября, ушел из жизни легендарный российский актер Николай Караченцов. СМИ рассказали о последних словах, с которыми артист обратился к своей супруге Людмиле Поргиной перед кончиной.
Согласно некоторым данным, Николай Петрович призвал свою жену не бояться и с уверенностью заявил, что все будет хорошо. "Мы с тобой венчанные. Господь с нами", – передает Газета.Ru информацию сразу нескольких источников. К настоящему моменту Поргина не подтвердила, что Караченцов действительно сказал ей это.
Отметим, что Николай Караченцов скончался на 74-м году жизни после продолжительной болезни. В последнее время актер чувствовал себя не слишком хорошо и находился в больнице.
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