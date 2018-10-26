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СМИ рассказали о последних словах Караченцова

26 октября 2018, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ рассказали о последних словах Караченцова
фото: globallookpress.com

Утром в пятницу, 26 октября, ушел из жизни легендарный российский актер Николай Караченцов. СМИ рассказали о последних словах, с которыми артист обратился к своей супруге Людмиле Поргиной перед кончиной.

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Отметим, что Николай Караченцов скончался на 74-м году жизни после продолжительной болезни. В последнее время актер чувствовал себя не слишком хорошо и находился в больнице.

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