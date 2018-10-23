Балерина Ульяна Лопаткина сегодня празднует юбилей

Во вторник, 23 октября, народная артистка России, балерина Ульяна Лопаткина отмечает свой юбилей. С праздником танцовщицу сегодня утром поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.

По словам главы государства, Лопаткина является одной из самых ярких звезд современного хореографического искусства. Путин высоко оценил самобытный талант и мастерство балерины, благодаря которым она покорила лучшие сцены планеты и лишь приумножила славу Мариинского театра и русского балета в целом. Президент РФ пожелал Ульяне Лопаткиной здоровья и успехов.

Отметим, что артистке сегодня исполняется 45 лет. В 2017 году она объявила о завершении танцевальной карьеры из-за профессиональных травм, передает РИА "Новости".