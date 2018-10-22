Челябинский цирк приглашает на новую программу. В грандиозном шоу "Цирк Легендарных династий" собрались супер-профессионалы циркового искусства, известные артисты, чье искусство не только любимо зрителями, но и отмечено высокими наградами на международных конкурсах.

Взлетающие над пропастью, легкие и бесстрашные Руслан и Галина Гукаевы – обладатели золотых медалей международных фестивалей циркового искусства в Швеции, Франции, Италии. Заслуженный артист России, обладатель приза «Серебряная Звезда» в Вероне (Италия) Игорь Майоров со своими акробатами. Марина Руденко – дрессировщица, артистка цирка в третьем поколении. Клоун и музыкальный эксцентрик Владимир Стариков – заслуженный артист России, обладатель приза «Золотая скрипка» на международном фестивале в Монте-Карло.

Возглавляет звездный список Долорес Запашная, представительница легендарной фамилии, звезда первой величины – бабушки и дедушки помнят, как она блестела в гремевшем в свое время аттракционе «Слоны и тигры». В этот раз Долорес Павловна везет в Челябинск «Морские забавы». Четверка косолапых на корабле отправляется в путешествие: поднимают паруса, крутят штурвал, карабкаются по реям, кувыркаются, вызывая восхищение публики. Вместе с ними на арене выступят и другие четвероногие артисты - собаки, обезьяны, крокодилы, леопарды.

Впрочем, в программе представлены самые разные жанры. Публика увидит головокружительные акробатические трюки, оценит грацию воздушных гимнастов, удивится ловкости и пластике эквилибристов, посмеется над выходками весёлого клоуна Шурика. Это настоящий, прекрасный и добрый цирк, в котором обязательно найдется место для удивления, восхищения, интриги, смеха. Приходите, не пожалеете.