Мединский высказался о комедии про блокадный Ленинград

Министр культуры Владимир Мединский высказался про съемки комедии "Праздник" про блокадный Ленинград.

Первые кадры комедии, которую снимает режиссер Алексей Красовский, попали на экран и уже получили широкий общественный резонанс.

В фильме снято, как живущая в блокадном Ленинграде привилегированная семья собирается встречать Новый год за столом, полным деликатесов . Неожиданно в дом пришли незванные и голодные гости. Как отметил режиссер, это "местами черная, но чаще светлая и новогодняя комедия", - сообщает РИА Новости.

Глава Минкульта заявил, что картину пока не видел, "Праздник" снимается на частные деньги. Мединский отметил, что решение о выдаче прокатного удостоверения комедии о блокадном Ленинграде примут в установленном законом порядке.

Он назвал вопрос о допустимости появления комедий с таким чувствительным контекстом абстрактным и предложил сначала посмотреть фильм.

Депутат Госдумы петербурженец Сергей Боярский считает идею этого фильма кощунством и позором. По его мнению, это тема — "неприкосновенная страница истории". Единоросс Андрей Турчак потребовал от Мединского не выдавать картине прокатное удостоверение.

Жители Санкт-Петербурга возмущены идеей снять комедию о блокаде.

Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней, за это время погибли, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек.