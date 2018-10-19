Мединский высказался о комедии про блокадный Ленинград
19 октября 2018, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]
Министр культуры Владимир Мединский высказался про съемки комедии "Праздник" про блокадный Ленинград.
Первые кадры комедии, которую снимает режиссер Алексей Красовский, попали на экран и уже получили широкий общественный резонанс.
В фильме снято, как живущая в блокадном Ленинграде привилегированная семья собирается встречать Новый год за столом, полным деликатесов . Неожиданно в дом пришли незванные и голодные гости. Как отметил режиссер, это "местами черная, но чаще светлая и новогодняя комедия", - сообщает РИА Новости.
Глава Минкульта заявил, что картину пока не видел, "Праздник" снимается на частные деньги. Мединский отметил, что решение о выдаче прокатного удостоверения комедии о блокадном Ленинграде примут в установленном законом порядке.
Он назвал вопрос о допустимости появления комедий с таким чувствительным контекстом абстрактным и предложил сначала посмотреть фильм.
Депутат Госдумы петербурженец Сергей Боярский считает идею этого фильма кощунством и позором. По его мнению, это тема — "неприкосновенная страница истории". Единоросс Андрей Турчак потребовал от Мединского не выдавать картине прокатное удостоверение.
Жители Санкт-Петербурга возмущены идеей снять комедию о блокаде.
Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней, за это время погибли, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек.
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