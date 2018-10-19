Актер Дмитрий Солодовник умер на 40 году жизни

В Москве 19 октября кончался театральный актер Дмитрий Солодовник. Ему было 39 лет. До 40-летия мужчина не дожил несколько месяцев, 40 ему исполнилось бы 12 января 2019 года. О кончине Дмитрия Солодовника сообщили в Малом театре, на сцене которого артист служил без малого 20 лет.

"Любой некролог – это подведение итогов, цифры, статистика. Но ещё и эмоции. Ужас, недоумение, горечь утраты, невозможность поверить, что молодого и одарённого человека больше нет на этой земле", - переживает коллектив театра.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Солодовника. Светлая память и вечный покой", - говорится в некрологе, опубликованном на сайте Малого театра.

Дмитрий Солодовник - выпускник ВТУ им. М.С.Щепкина. Он учился на курсе Юрия Мефодьевича и Ольги Николаевны Соломиных. Еще студентом он сыграл Ивана в «Коньке-горбунке» П.П.Ершова, а потом принят в труппу Малого театра. "Обаятельный, озорной, пластичный, в самом расцвете молодости – таким запомнили Диму зрители, посмотревшие первые спектакли с его участием – «Сказку о царе Салтане» А.С.Пушкина (Белка), «Свои люди – сочтёмся!» (Тишка), «Лес» А.Н.Островского (Буланов и Пётр), «Усилия любви» У.Шекспира (Мотылёк)", - говорится в сообщении о смерти актёра.

Всего за свою недолгую жизнь артист исполнил на сцене Малого театра 26 ролей.