«Дни Охи. 1940-1945» в Москве

С 19 октября по 20 ноября 2018 года в Музее Москвы можно будет познакомиться с важной и драматической страницей в истории Греции и её народа – участии страны во Второй мировой войне и греческом сопротивлении. Выставка приурочена к национальному празднику День Охи и подготовлена Отделом печати и коммуникаций Посольства Греции в Москве при поддержке Музея Москвы. Часть документальных фотографий, представленных на выставке, будет показана публике впервые.

День Охи, или Годовщина «нет», — государственный праздник в Греции. Он отмечается в память о 28 октября 1940 года, когда греческий премьер-министр Иоаннис Метаксас отклонил ультиматум Италии с требованием позволить итальянским войскам войти на территорию Греции. Греческое слово «охи» обозначает «нет». Фактически отклонение ультиматума означало вступление Греции во Вторую мировую войну.

Выставка «Дни Охи. Греческое сопротивление 1940-1945» призвана рассказать о стойкости и героизме греков во время Второй мировой войны. Война для Греции продолжалась 8 месяцев на полях сражений и ещё 4 года в городах и сельской местности, когда активно действовало греческое сопротивление. За это время страна потеряла, согласно ряду источников, до 20% населения, было уничтожено много исторических памятников, разрушена экономика.

Фото, показанные на выставке, входят в недавно оцифрованный архив Генерального Секретариата Информации и Коммуникаций Греции, часть его показывается широкой публики впервые. В том числе – неопубликованные снимки советских солдат в греческих горах и в Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Афинах во время празднования освобождения Греции от немецкой оккупации. Выставка сопровождается аудиоматериалами военного времени, видеофильмами о греко-итальянской войне, немецком вторжении, оккупации Афин и движении сопротивления.







Нестор Тировузис, руководитель Отдела печати и коммуникаций Посольства Греции в Москве: «На выставке представлен малоизвестный в России аспект относительно недавней истории, которая является связующим звеном между Грецией и Россией. Греция сражалась героически на двух фронтах в течение 8 месяцев, оказывая беспрецедентное сопротивление и вдохновляя других на борьбу с нацизмом. Выставка напоминает, какие страдания может вызвать расизм, с надеждой, что ужасы Второй мировой войны больше не повторятся.»

Алина Сапрыкина, директор Музея Москвы: «Материалы, представленные на выставке, никого не оставят равнодушным. Для Музея Москвы очень важно сохранение живой истории и исторической памяти поколений, поэтому мы поддержали инициативу проведения такой выставки. Она поможет москвичам узнать больше о близком по духу народе Греции и провести параллели с нашей собственной историей».