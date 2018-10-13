Друг Джигарханяна сообщил, что артист попал в больницу

Друг Армена Джигарханяна в субботу, 13 октября, сообщил, что знаменитый артист попал в больницу. Согласно последней информации, актеру придется провести в медицинском учреждении не менее двух недель.

Друг актера Артур Согомонян подчеркнул, что ничего критического в состоянии Армена Борисовича нет, однако существуют проблемы, которые требуют скорейшего решения. Мужчина добавил, что в настоящий момент направляется в больницу, чтобы навестить Джигарханяна, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее в некоторых средствах массовой информации появились данные о том, что Армен Джигарханяна был госпитализирован в состоянии средней тяжести.