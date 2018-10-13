Сын Николая Караченцова признался, что из-за болезни его отцу тяжело дышать

Сын 73-летнего актера Николая Караченцова сообщил, что его папе сейчас тяжело дышать, однако он "держится молодцом". Ранее стало известно, что у артиста диагностировали двустороннее воспаление легких.

По словам Андрея Караченцова, Николаю Петровичу дополнительно дают кислород в палате. Отмечается, что у актера очень активная позиция по отношению к заболеванию, чему удивляются даже его родные. Как уточняет "СтарХит", из левого легкого воспаление еще не ушло из-за опухоли, однако Караченцов не сдается.

Сын артиста сообщил, что перед госпитализацией отца они всей семьей гуляли по центру столицы, однако в какой-то момент пожилой мужчина почувствовал себя плохо. Его было решено доставить в больницу.