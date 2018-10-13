Легендарный режиссер Марк Захаров празднует юбилей

В субботу, 13 октября, легендарный режиссер, худрук театра "Ленком" Марк Захаров празднует юбилей. С праздником деятеля культуры поздравил сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин.

В день 85-летия Марка Захарова глава государства отметил, что режиссер открыл целую плеяду невероятно талантливых актеров. Путин подчеркнул, что народный артист СССР полностью посвятил себя творчеству и вписал в историю отечественного кинематографа огромное количество ярких страниц.

Президент России пожелал Марку Анатольевичу крепкого здоровья, успехов и благополучия.

Напомним, Марк Захаров поставил множество уникальных спектаклей, среди которых "Тиль", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Женитьба". Кроме того, зрители обожают его картины "Формула любви", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Убить дракона" и многие другие.