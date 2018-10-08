В Барселоне сегодня прощаются с Монсеррат Кабалье

Испанские власти и знаменитые артисты провожают сегодня в последний путь легендарную оперную певицу Монсеррат Кабалье. Монсеррат Кабалье скончалась в субботу, 6 октября, в барселонской больнице "Сант Пау" в возрасте 85 лет. Монсеррат Кабалье скончалась

Прощание с оперной певицей проходит в центре погребальных ритуалов "Лес-Кортс". Племянница певицы (ее также зовут Монсеррат Кабалье) и ее близкая подруга рассказала, что тетя завещала провести церемонию прощания скромно.

На церемонию в центр погребальных ритуалов "Лес-Кортс" прибыли королева Испании София, испанский премьер Педро Санчес, глава женералитета Каталонии Ким Торра, спикер каталонского парламента Роже Торрен, тенор Хосе Каррерас, мэр Барселоны Ала Колау, министр культуры Испании Хосе Гирао, руководство театра "Лисео" и многие другие. После церемонии Кабалье будет захоронена на кладбище Сан Андреу, где покоятся ее родители.

Министр культуры Испании Хосе Гирао предлагал провести прощание с певицей и в Барселоне, в театре "Лисео", и в Мадриде — в "Королевском театре" или в "Сарсуэле", - сообщает РИА Новости.

Барселонский оперный театр "Лисео", на сцену которого певица поднималась 200 раз, приспустил флаги на здании, расположенном на Рамбле, и открыл книгу соболезнований.

Королевский театр в Мадриде, где Кабалье в последний раз пела в 2004 году, исполняя партию в опере "Клеопатра", посвятил ее памяти субботний спектакль "Фауст".