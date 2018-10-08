Минкультуры выходит из организаторов театральной премии «Золотая маска»

Министерство культуры РФ отказывается заниматься организацией главной театральной премии страны «Золотая маска». Информационное письмо о выходе Минкульта из числа организаторов премии за подписью заместителя главы ведомства Павла Степанова направлено председателю Союза театральных деятелей (СТД) Александру Калягину.

Глава департамента Минкультуры Андрей Малышев покинул свой пост

В Минкульте объяснили выход из организаторов премии «Золотая маска» необходимостью максимальной независимости главной театральной премии страны. В ведомстве подчеркнули, что все это время функции были чисто номинальными, - сообщает РБК. Согласно положению о премии соорганизаторами являются Минкультуры и СТД.

"Наличие или отсутствие Министерства культуры в качестве организаторов не влияет на функционирование премии, в том числе на вопросы ее финансирования", — отметили в пресс-службе ведомства.

Выход Минкультуры из числа организаторов «Золотой маски» произошел вскоре после того, как из-за несогласия с СТД и его главой Александром Калягиным о своей отставке заявил глава департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Андрей Малышев.