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«Вечерка» и главное литературное событие 2018 года на Южном Урале
4 октября 2018, 15:26 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
5 и 6 октября в челябинской Публичке пройдет традиционная Южноуральская книжная ярмарка — территория общения участников большого литературного процесса. Запланировано более 40 мероприятий с участием писателей, издателей, книготорговцев, читателей и библиотекарей, главная цель которых — продвигать книгу как источник идей развития общества.
В рамках Книжной ярмарки в пятницу 5 октября в 14-00 в 5 зале состоится презентация книги к 50-летию газеты «Вечерний Челябинск». Книга находится в стадии подготовки и будет представлена в декабре этого года, но основная интрига уже известна и будет представлена главным редактором газеты Михаилом Стреховым.
Познакомиться с подробной программой всех мероприятий можно на сайте chelreglib.ru.
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