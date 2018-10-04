«Вечерка» и главное литературное событие 2018 года на Южном Урале

5 и 6 октября в челябинской Публичке пройдет традиционная Южноуральская книжная ярмарка — территория общения участников большого литературного процесса. Запланировано более 40 мероприятий с участием писателей, издателей, книготорговцев, читателей и библиотекарей, главная цель которых — продвигать книгу как источник идей развития общества.

В рамках Книжной ярмарки в пятницу 5 октября в 14-00 в 5 зале состоится презентация книги к 50-летию газеты «Вечерний Челябинск». Книга находится в стадии подготовки и будет представлена в декабре этого года, но основная интрига уже известна и будет представлена главным редактором газеты Михаилом Стреховым.



Познакомиться с подробной программой всех мероприятий можно на сайте chelreglib.ru.