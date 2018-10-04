В Москве прощаются с Романом Карцевым

В Москве сегодня прощаются с Романом Карцевым. Церемония прощания в эти минуты проходит в Центральном доме литераторов. На церемонию прибыли родные и близкие актера. В ЦДЛ уже приехал близкий друг и коллега Карцева Михаил Жванецкий, прощается с актером Клара Новикова, певица Лариса Долина, Александр Левенбук, Михаил Гусман. Жванецкий о смерти Карцева: "Рома был мне как брат, а сегодня я остался один"

"Вот я сейчас сижу и смотрю на неподвижное лицо очень дорогого мне человека. Больше ничего не могу сказать", — только и смог сказать писатель-сатирик Жванецкий, - передает Газета.ру. "Карцев был гениальным артистом. Каждая миниатюра Жванецкого, Карцева и Ильченко становилась культовой в нашей стране. Их сочетание, на мой взгляд, это какая-то божественная случайность, с которой нам повезло", - сказал Левенбук.

Роман Карцев умер на 80-м году жизни. Не выдержало сердце. Актер после прощания будет похоронен на Троекуровском кладбище столицы.