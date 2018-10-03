7 октября в Челябинске состоится шоу «DIVA» от Ани Лорак

7 октября в ДС "Юность", в 19:00 дива Ани Лорак представит шоу, которого еще не было в истории нашего шоу-бизнеса. В программе прозвучат признанные хиты в смелых аранжировках: «Зеркала», «Обними меня», «Сопрано», «Сумасшедшая», «Ты еще любишь», «Забирай рай» и другие.









2 фуры с декорациями и разнообразными техническими установками уже в пути. Не пропустите! Синтез музыки, таланта, красоты, масштабных декораций и невероятных спецэффектов в лучшем шоу года – DIVA по версии международной музыкальной премии BraVo и RU.TV.

С ошеломляющим успехом певица представила свое шоу «DIVA» в марте в Москве (СК «Олимпийский»). А теперь отправилась в тур, где 7 октября зрители Челябинска смогут увидеть музыкальную историю о настоящей женщине.

Над концертом «DIVA» работает международная команда профессионалов из Украины, Беларуси, России, Чехии, Великобритании, Польши, Голландии и других стран.