7 октября в Челябинске состоится шоу «DIVA» от Ани Лорак
3 октября 2018, 07:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
7 октября в ДС "Юность", в 19:00 дива Ани Лорак представит шоу, которого еще не было в истории нашего шоу-бизнеса. В программе прозвучат признанные хиты в смелых аранжировках: «Зеркала», «Обними меня», «Сопрано», «Сумасшедшая», «Ты еще любишь», «Забирай рай» и другие.
2 фуры с декорациями и разнообразными техническими установками уже в пути. Не пропустите! Синтез музыки, таланта, красоты, масштабных декораций и невероятных спецэффектов в лучшем шоу года – DIVA по версии международной музыкальной премии BraVo и RU.TV.
С ошеломляющим успехом певица представила свое шоу «DIVA» в марте в Москве (СК «Олимпийский»). А теперь отправилась в тур, где 7 октября зрители Челябинска смогут увидеть музыкальную историю о настоящей женщине.
Над концертом «DIVA» работает международная команда профессионалов из Украины, Беларуси, России, Чехии, Великобритании, Польши, Голландии и других стран.
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