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Неопубликованное интервью Шарля Азнавура
«Я и армянин, и француз. Это невозможно разделить!»
2 октября 2018, 21:00 [«Аргументы Недели», Татьяна Тимука ]
1 октября не стало человека – эпохи… Композитор, певец, актер Шарль Азнавур тихо скончался в своем доме на юге Франции. Много лет назад, когда я первый раз беседовала с месье Азнавуром, он мне сказал, что непременно встретит свой почетный юбилей (лет 120) на сцене! И непременно с бокалом шампанского!
Но жизнь распорядилась иначе… Ему было 94 году. Он имел титул «Лучший эстрадный исполнитель 20 века».
За свою карьеру он написал более тысячи песен, и выпустил сто альбомов. Он считал, что главное для артиста – его публика… И она его боготворила! «Браво, месье Азнавур!»
- Месье Азнавур, вы часто вспоминаете свое детство?
- Да. У меня была потрясающая и любящая семья. А в такой семье ребенок всегда чувствует себя счастливым и вспоминает эти годы с благодарностью.
- Вы родились в Париже, но ваши предки из Грузии и Армении. Вы часто бываете на родине ваших родителей?
- Да, я родился во Франции, но в семье этнических армян, эмигрантов из Грузии. Так сложились обстоятельства, что родители вынуждены были уехать …Родина моего отца Ахалцихе. Это красивейшее место в Грузии. Я был там в 2012 году, а сопровождала меня дочь Катя. Это было незабываемо. Конечно, я там дал концерт, а мне земляки отца сделали удивительный подарок – показали место, где находился его дом. У нас в семье были теплые и близкие отношения, и, конечно, мои исторические корни важны. Жаль, что мамина армянская родня страшно пострадала от геноцида, и никого уже не осталось…Но есть же память! Ее невозможно истребить!
- Что вас восхищало в своих родителях?
- Доброта и открытость. И меня с сестрой Аидой так воспитывали. Они умели помнить доброту и быть благодарны людям. Я всегда, с гордостью, рассказываю случай, который произошел с моими родителями…Когда они бежали от геноцида, то добрались до Константинополя. Но и там сложились так обстоятельства, что им нужно было бежать! Они уже находились на корабле, когда их заметил турецкий солдат и хотел причинить зло, но за моих родителей вступился капитан корабля! И спас их. И они его с благодарностью вспоминали всю жизнь. И тем же платили другим людям! Когда началась Вторая мировая война и была оккупация, то родители прятали у себя евреев, а мы с сестрой им помогали. У них были свои ценности и вера в доброту, справедливость, любовь. Я жил и воспитывался в этом.
- А какая черта характера вам передалась от родителей?
- Умение трудиться! Работать, работать и достигать задуманного. Я всегда хотел петь и сочинять музыку, но у моих родителей не было возможности оплатить мою учебу. Но и это не было для меня проблемой! Я рано оставил школу и пошел работать, чтобы иметь возможность добиться своей цели. Я победил! Добился! И победой своей обязан своей работоспособности.
- Месье Азнавур, а вы считаете себя больше французом или же …..дают знать больше родительские гены?
- Я и армянин, и француз. Это нельзя разделить!
- Месье, с вами пели и Фрэнк Синатра, Пласидо Доминго, Патрисия Касс…А с кем бы вы сегодня хотели бы спеть?
- Много, много прекрасных артистов! Жаль, что не успею уже…
- Простите, месье, но почему?
- Годы берут свое. Я прекрасно понимаю, что далеко немолод…И не тешу себя иллюзиями.
- Но вы в прекрасной форме! От вас исходить энергия жизни!
- Спасибо! Мне приятно это слышать! Я действительно не чувствую свои годы. Мне все кажется, что я очень молод! Правда, когда близкие мне напоминают о здоровом питании, то я немного «опускаюсь на землю». Я, конечно, не любитель диет и спорта, но понимаю, что в моем возрасте не следует есть фастфуд и много пить вина. Это может плохо сказаться на самочувствии. Пожалуй, я слежу за своим здоровьем.
- Месье Азнавур, а что вы делаете, когда внезапно нахлынет хандра?
- Я просто держу спину прямо! И нет никакой хандры! Попробуйте!
- Месье Азнавур, не может не восхищать тот факт, что вы верный супруг. Вы вместе с вашей любимой Уллой (Улла Торсель, супруга певца – пр.ав) более пятидесяти лет! Как удалось, в наш эмоционально – сексуальный век прожить с одной женщиной?
- Все дело в чувствах! Удержаться от любви – задача невыполнимая! Просто я нашел свою женщину. Был женат три раза….По молодости, по глупости…А потом встретил ту, которая оказалась единственной. И секрет наших отношений прост – говори правду своей второй половинке!
- Месье, в одном из интервью вы сказали, что вас раздражают любовные песни. Но как это возможно?
- Я бы хотел, чтобы меня помнили как автора умных песен, а не любовных. Это гораздо важнее. Глупо писать песни, например, для какой-то одной девушке…Женщины меняются и они все прекрасны! Писать нужно для ЖЕНЩИН. Да, меня стали раздражать такие рифмы, как «любовь – морковь» или «любовь –кровь». Глупость и пошлость! Я ищу оригинальные рифмы! Например, сочинил песню, где есть слово….подмышки! Да, мне нравятся, как пахнут подмышки у женщин. Это жизнь! Это реальность! Зачем врать и сочинять? Зрители любят правдивые песни.
- Вы верите в дружбу женщины и мужчины?
- Конечно! Но это дружба иная….Любовная дружба.
- Месье, простите, но это как?
- Вы слишком молоды! Это когда мужчина и женщина с нежностью относятся к друг другу! Они могут искренне поцеловаться, обнять друг друга. И все! Это называется любовная дружба.
- Месье, а вы уверенный человек по жизни?
- Разный. Иногда мне кажется, что я просто гений! А иногда я чувствую, что ничего из себя не представляю. И это не кризис. Это просто эмоции.
- Месье Азнавур, а как вы планируете встретить сотый юбилей? На сцене?
- Конечно! В своей кровати точно не планирую! На сцене и с шампанским!
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