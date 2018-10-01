Умер Шарль Азнавур

Французский шансонье, композитор, поэт и актер армянского происхождения Шарль Азнавур ушел из жизни в возрасте 94 лет. Певец скончался сегодня в своем доме на юге Франции.

Об этом сообщает AFP. Азнавур является автором более тысячи песен, он сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков. В возрасте 93 лет Азнавур получил звезду на голливудской "Аллее славы".

В Москве планировался его концерт 11 апреля 2019 года.