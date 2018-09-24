В Челябинск приезжает знаменитый спектакль «Мастер и Маргарита»

18 октября в Челябинске на сцене ДК Железнодорожников самый знаменитый роман Булгакова наконец-то оживёт на сцене.

Окутанный мистикой и скандалами спектакль давно побил рекорды кассовых сборов и зрительского интереса.

Удачно продуманные режиссером Валерием Беляковичем мизансцены, множество танцев, роскошные костюмы, лазерное шоу, мастерство художника по свету и блестящая игра актеров раздвинули тесную черноту и сделали, как казалось раньше, невозможное:

Зрители как будто перенесутся в старую Москву 30-х годов, со всеми ее подробностями конкретного быта, атмосферой, красками и даже запахом. Живая игра актеров, волшебные звуки музыки, буквально притягивают к себе и очаровывают.

Сыграть честно и искренне историю любви, пережить ее, пропустить через себя всю боль и страдание, под силу только самым опытным актерам, которые действительно верят в то, что любовь на самом деле сильнее смерти.

Спектакль, породивший массу слухов и сплетен и очаровавший более миллиона зрителей.

«Мастер и Маргарита» — подлинный шедевр искусства театра двадцать первого века. Цена билетов от 800 р. До 2 700 р. В главных ролях - Любовь Толкалина и Сергей Поздняков.