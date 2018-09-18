Борис Щербаков и Алексей Маклаков приедут в Челябинск со спектаклем «Подкаблучни

Оригинальное название произведения - «Муж моей жены». Сюжет рассказывает о чрезвычайных происшествиях, которые произошли в простой семье. Главные герои - Марко и Анна. Совсем недавно пара отпраздновала первую годовщину совместной жизни. Но насладиться уютом им было не суждено. Внезапно из тюрьмы возвращается бывший муж Анны - Борис. Этим трем лицам придется жить под одной крышей. Стоит ли бороться в такой ситуации? Кому? С кем? Возможно, нет. А вдруг все решится по воле случая?

Автор пьесы «Подкаблучники» — Миро Гавран, хорватский прозаик и драматург, создавший более 40 пьес, популярен во всем мире. Его произведения переведены на 25 языков, он награжден двумя десятками литературных и театральных премий. Он единственный современный европейский писатель, в честь которого организован постоянный театральный фестиваль «ГавранФест», который проводится в Словакии с 2003 года. Впрочем, необязательно знать о значительных достижениях известного писателя. В спектакле работает звездный состав актеров, известных по многим сериалам и фильмам.

Роль эмоциональной и сильной личности Анны досталась красавице Наталье Бочкаревой. Она знакома многим телезрителям по такому сериалу, как «Счастливы вместе». Еще одна звезда - любимый артист многих россиян Алексей Маклаков, известный по роли прапорщика Шматко из сериала «Солдаты». Наконец, третий участник спектакля тоже звездный - Борис Щербаков. Его зритель помнит также по сериалу «Солдаты», где он сыграл роль полковника Бородина. С такой командой спектакль просто обязан быть удачным.