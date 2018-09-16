Харуки Мураками пишет книгу и не хочет Нобелевскую премию

Японский писатель Харуки Мураками настолько сконцентрирован на написании своей новой книги, что даже попросил исключить его из шорт-листа номинантов 2018 года на Нобелевскую премию по литературе.

Харуки Мураками, узнав о том, что включен в список номинантов на альтернативную Нобелевскую премию по литературе, связался с Новой академией в Швеции и попросил исключить его фамилию из списка. Свой поступок японский писатель объяснил тем, что занят написанием новой книги и поэтому хочет быть вдали от внимания прессы и общественности.

Альтернативная Нобелевская премия возникла после скандала с связи с сексуальными домогательствами и «слива» информации об именах номинантов, возникшего вокруг имени известного шведского фотографа Жан-Клода Арно, мужа Катарины Фростенсон, являющейся членом Шведской академии. После того, как Нобелевский комитет заявил об отмене вручения премии в 2018 году, была образована Новая академия, которая вручит свою награду этой осенью, сообщает Lenta.ru.