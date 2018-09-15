Бутусов приглашен главным режиссером театра имени Вахтангова

Художественный руководитель театра имени Вахтангова Римас Туминас сообщил о приглашении известного петербургского театрального режиссера Юрия Бутусова на должность главного режиссера московского театра. Гамлет, принцесса Датская

О том, что Бутусов ушел с должности худрука театра имени Ленсовета, стало известно в минувшем марте.

И вот худрук Римас Туминас сообщил о приглашении Бутусова в театр и объявил, что он будет главным режиссером театра им. Вахтангова и начнет работать над постановкой "Дон Кихота" Мигеля Сервантеса, - сообщает ТАСС.

"Мне кажется, этот бунтарь не даст нам очутиться в "классической" ситуации, не даст окаменеть", - сказал художественный руководитель театра имени Вахтангова на сборе труппы, посвященном открытию 98-го сезона.

Напомним, в Театре имени Ленсовета состоялась премьера спектакля «Гамлет» в постановке известного режиссёра Юрия Бутусова.