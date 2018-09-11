Появились новости о состоянии Никиты Михалкова после операции

Во вторник, 11 сентября, в пресс-службе известного режиссера и актера Никиты Михалкова рассказали о состоянии деятеля культуры после операции. Ранее стало известно, что артист был госпитализирован.

Отмечается, что Никита Сергеевич действительно перенес плановое хирургическое вмешательство, связанное со старой спортивной травмой. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на сотрудников пресс-службы Михалкова, артист в настоящий момент восстанавливается поле операции.

Напомним, утром в СМИ появились сообщения о том, что режиссер и актер попал в больницу. Эту информацию предоставил друг Никиты Михалкова Александр Адабашьян.