Скончался народный артист России Николай Черныш

Советский и российский театральный актёр, народный артист РСФСР Николай Черныш скончался на 81 году жизни. Об этом сообщает сайт Белгородского государственного института искусств и культуры.

Николай Константинович Черныш родился в городе Чугуев 16 мая 1938 года. В 1961 году окончил актёрский факультет Харьковского театрального института. С 1967 года Черныш играл в Белгородском драматическом театре им. М.С. Щепкина. За всю свою творческую жизнь он сыграл 160 ролей и поставил как режиссёр 40 спектаклей.

Как сообщает источник, в последние годы Никола Черныш занимал должность профессора кафедры актерского искусства.