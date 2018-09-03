Супруга Эммануила Виторгана показала подросшую дочь

Ирина Млодик и Эммануил Виторган были гостями на свадьбе актрисы Екатерины Архановой. Они пришли на церемонию бракосочетания вместе с малышкой Этель, которой неделю назад исполнилось ровно полгода.

Нарядили ребенка в белое платье и украшенные жемчужинами туфельки. Ради свадьбы семья специально вернулась в Москву из Юрмалы, где они отдыхали этим летом. Екатерина - родная племянница Эммануила Гедеоновича.

Фото мамы с малышкой опубликовал "Стархит". А в Инстаграме отца можно видеть несколько мгновений Этель на видео со свадьбы.