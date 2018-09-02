Владимир Путин поздравил актрису Елену Проклову с 65-летием
2 сентября 2018, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с юбилеем заслуженную артистку РСФСР, советскую и российскую актрису театра и кино Елену Проклову. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Путин отметил, что Елена Проклова с самого начала своей успешной карьеры в отечественном кинематографе заявила о себе как о самобытной талантливой актрисе.
Глава РФ подчеркнул, что в творческой биографии Прокловой много запоминающихся ролей, а также напомнил о впечатляющем количестве профессиональных наград, врученных актрисе.
По его словам, не меньшего внимания неизменно заслуживает и имеющая огромное значение общественная работа Прокловой, которая вызывает у президента искреннее уважение.
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