Кикабидзе рассказал, почему не приедет на похороны Кобзона
31 августа 2018, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]
Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе объяснил причину своего отсутствия на похоронах Кобзона. Напоминаем, что церемония прощания с Иосифом Кобзоном пройдет 2 сентября в Москве.
Кикабидзе рассказал, что он не получал приглашения на похороны, к тому же в настоящий момент сам лежит в больнице, пишет Ридус.
Последнее время общение между Кобзоном и Кикабидзе практически прекратилось после августовских событий 2008 года. Позже Иосиф Кобзон подтвердил, что больше не поддерживает контакты со своим грузинским коллегой.
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