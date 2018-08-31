Актер Вахтанг Кикабидзе попал в больницу
31 августа 2018, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 31 августа, стало известно, что известный артист Вахтанг Кикабидзе попал в больницу. 80-летний актер и певец уточнил, что он находится под наблюдением медиков в настоящий момент.
Кикабидзе сам рассказал журналистам о своем местонахождении, когда представители СМИ поинтересовались, придет ли он на похороны своего коллеги Иосифа Кобзона, которые состоятся 2 сентября в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
Вахтанг Константинович отметил в беседе с сотрудниками радиостанции "Говорит Москва", что его никто не приглашал на траурное мероприятие и добавил, что лежит в больнице. Актер, однако, не сообщил, что именно с ним произошло.
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