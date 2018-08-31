Церемония прощания с Иосифом Кобзоном будет длиться три часа
31 августа 2018, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 31 августа, в аппарате Госдумы сообщили, что прощание с артистом и депутатом Иосифом Кобзоном будет длиться три часа. Легендарный певец ушел из жизни в минувший четверг в возрасте 80 лет.
Прощание с Иосифом Кобзоном состоится в воскресенье. Церемония начнется в 10.00 в Концертном зале им. П.И. Чайковского. Впоследствии артист будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве, где покоится его мать Ида Исаевна, передает сегодня РИА "Новости".
Напомним, накануне всю страну шокировала новость о кончине народного артиста СССР. Долгие годы Иосиф Давыдович боролся с онкологическим заболеванием.
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