Николай Басков: Смерть Кобзона - огромная потеря для всей страны

Певец Николай Басков высказался по поводу смерти Иосифа Кобзона. По мнению артиста, это огромная потеря для всей страны.

«Сижу, плачу... Это огромная потеря! Мне казалось, что этот человек никогда не уйдет. Это легендарный и невероятный артист, эпоха. Он был в каждом доме, в каждом сердце. Беспрекословное уважение и почитание, политика, артиста и человека, который является примером как муж, как отец, как дедушка, как герой. Я всегда вспоминаю, как он из захваченного "Норд-Оста" вывел людей, он совершенно не побоялся пойти туда. Это траур для всей нашей музыкальной культуры», - прокомментировал смерть Кобзона Басков.

Напоминаем, что Иосиф Кобзон был символом советской эстрады и символом эпохи. Также он был российским политическим и общественным деятелем, музыкальным педагогом. Об этом сообщает НСН.