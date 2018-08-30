Иосиф Кобзон: великий артист и человек
30 августа 2018, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня ушел из жизни великий человек. Назвать Иосифа Кобзона главным голосом Советского Союза не будет преувеличением. Его лирический баритон звучал во многих поколениях наших граждан.
Иосиф Давыдович Кобзон родился в Донецкой области Украинской ССР 11 сентября 1937 года. Накануне войны его семья переехала во Львов. Во время Великой Отечественной отец ушел на фронт, а мать с детьми и остальные родственники были эвакуированы в Узбекистан.
Во время службы в армии в 1956-1958 годах Иосиф Кобзон был приглашен в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа. После службы начинающий артист переехал в Москву.
Широкую известность Иосиф Кобзон получил в 1962 году, исполнив на Всесоюзном радио песню «А у нас во дворе». Вскоре артист стал постоянным участником новогодних телевизионных «Огоньков». Неоднократно становился лауреатом международных конкурсов эстрадных исполнителей, пишет ТАСС.
В репертуаре Иосифа Давыдовича насчитывается более трех тысяч песен. В основном это патриотические, лирические, народные песни и классические романсы. Иосиф Кобзон признан самым титулованным певцом СССР и России.
Кроме творчества, артист активно занимался общественной и политической деятельностью. В октябре 2002 года, во время захвата террористами «Норд-Оста», Иосиф Кобзон пошел на переговоры с ними и лично вывел нескольких заложников из здания.
С 2005 года артист мужественно боролся с онкологическим заболеванием, не допуская панических настроений в случаях госпитализации. Но сегодня его не стало. Информация о месте и времени прощания с великим артистом будет сообщена дополнительно.
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