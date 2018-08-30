Иосиф Кобзон: великий артист и человек

Сегодня ушел из жизни великий человек. Назвать Иосифа Кобзона главным голосом Советского Союза не будет преувеличением. Его лирический баритон звучал во многих поколениях наших граждан. Ушел из жизни Иосиф Кобзон

Иосиф Давыдович Кобзон родился в Донецкой области Украинской ССР 11 сентября 1937 года. Накануне войны его семья переехала во Львов. Во время Великой Отечественной отец ушел на фронт, а мать с детьми и остальные родственники были эвакуированы в Узбекистан.

Во время службы в армии в 1956-1958 годах Иосиф Кобзон был приглашен в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа. После службы начинающий артист переехал в Москву.

Широкую известность Иосиф Кобзон получил в 1962 году, исполнив на Всесоюзном радио песню «А у нас во дворе». Вскоре артист стал постоянным участником новогодних телевизионных «Огоньков». Неоднократно становился лауреатом международных конкурсов эстрадных исполнителей, пишет ТАСС.

В репертуаре Иосифа Давыдовича насчитывается более трех тысяч песен. В основном это патриотические, лирические, народные песни и классические романсы. Иосиф Кобзон признан самым титулованным певцом СССР и России.

Кроме творчества, артист активно занимался общественной и политической деятельностью. В октябре 2002 года, во время захвата террористами «Норд-Оста», Иосиф Кобзон пошел на переговоры с ними и лично вывел нескольких заложников из здания.

С 2005 года артист мужественно боролся с онкологическим заболеванием, не допуская панических настроений в случаях госпитализации. Но сегодня его не стало. Информация о месте и времени прощания с великим артистом будет сообщена дополнительно.