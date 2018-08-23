Максим Виторган показал трогательное фото мамы Аллы Балтер
23 августа 2018, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Алла Балтер скончалась 18 лет назад. Одна из самых красивых российских актрис умерла от рака 14 июля 2000 года. Сегодня, 23 августа, ей исполнилось бы 79 лет. Аллу Балтер вспоминают сын и муж.
Максим опубликовал в Инстаграм детское фото мамы. Он был единственным сыном актрисы.
"Сегодня твой день рождения. Исполнилось бы 79. Этой частице «бы» 18 лет. Вся наша жизнь с тобой уже как-будто не наша и не с нами. Воспоминания-ощущения затвердевают и превращаются в холодный гранит знания. Я уже не помню как это, не чувствую запахов, прикосновений - я просто знаю, что было это так-то и помню я это вот эдак. Наша жизнь ушла. Растворилась. И только вдруг секунда: «Хочу к маме!..» И нет ее - следующие секунды затолкали в спину...
Знаешь, мама, у меня совсем не получается верить в жизнь после, совсем... Но ты же всегда могла что-то придумать и всё объяснить. Ну, пожалуйста, мама!..", - написал 46-летний Виторган.
Красавицу-супругу Эммануила Виторгана все называли Аллочкой. Актер опубликовал фото жены из семейного архива и написал: "Сегодня День рождения потрясающей Женщины, прекрасной МАМЫ, талантливой Актрисы Аллы БАЛТЕР... Благодарю тебя..."
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